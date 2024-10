Seine-Maritime. EPR2, nouveau campus de l'école Neoma… Où en sont les projets de la CCI Rouen Métropole ?

Projet EPR2 à Penly, nouveau campus pour Neoma à Rouen… Quelles sont les avancées des projets de la CCI Rouen Métropole ? Mercredi 2 octobre, le président de la CCI Rouen Métropole Olivier Rousseille et les présidents des délégations de Dieppe, Elbeuf et Rouen se sont réunis à Rouen.

Un point sur la situation économique

Olivier Rousseille, nouveau président de la CCI Rouen Métropole depuis mars dernier, a partagé les chiffres du Baromètre des affaires, tombés ce mercredi 2 octobre. Ce dernier dresse un bilan de l'actualité des entreprises sur les six derniers mois. Selon lui, "l'activité économique reste au ralenti avec une baisse de la demande et des chiffres d'affaires". Au total, "22% des entreprises estiment avoir eu un bilan meilleur, 39% l'estiment comparable, et 39% moins bon", ajoute-t-il.

Où en est le projet EPR 2 de Penly ?

Et du côté du projet EPR2 de Penly près de Dieppe ? Le 3 juin dernier, le gouvernement a autorisé EDF à lancer les travaux préparatoires des deux futurs réacteurs de nouvelle génération EPR2 prévus sur la centrale nucléaire de Penly. "On compte beaucoup sur ce projet qui va faire en sorte que la France redevienne autonome en termes énergétiques", explique Patrick Coquelet, président de la délégation de Dieppe de la CCI. "L'objectif est de répondre à 100% des besoins en électricité", ajoute-t-il.

Au total, près de 8 000 salariés sont attendus et 100 métiers seront réunis. "C'est un projet de territoire. Le but étant de faire profiter les entreprises du territoire capables de répondre aux futurs appels d'offres, assure Patrick Coquelet. Le problème majeur sera de loger tout ce monde", indique-t-il. Selon lui, il y aurait aussi un autre danger, celui "de ponctionner les meilleurs talents auprès des entreprises". Au total, le chantier devrait durer une quinzaine d'années.

Une délocalisation de Neoma ?

Le projet d'implantation de l'école de commerce Neoma dans le centre de Rouen se poursuit. Aujourd'hui, "il n'y a plus assez de place sur le site" basé à Mont-Saint-Aignan, précise Olivier Rousseille. "Le budget a été voté entre 140 et 150 millions d'euros et on est en attente d'une vente d'un terrain situé dans le quartier Flaubert à Rouen, poursuit-il. La proposition a été faite en mars dernier." Ce nouvel établissement s'étendrait sur 35 000m2.

"Les entreprises vont devoir mettre la main au portefeuille"

Par ailleurs, l'annonce du Premier ministre Michel Barnier concernant la revalorisation du Smic de 2% à compter du 1er novembre, a également fait parler d'elle ce mercredi du côté de la CCI. "Les entreprises vont devoir mettre la main au portefeuille en augmentant le SMIC. Certains programmes d'investissement risquent d'être retardés", assure Patrick Coquelet.