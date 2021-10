Paris (AFP). EDF: l'Etat remplace Proglio pour mettre en oeuvre la transition énergétique

Le gouvernement a décidé de remplacer Henri Proglio à la tête d'EDF par le PDG de Thales Jean-Bernard Lévy pour donner un nouveau souffle au géant français de l'électricité, appelé à accompagner le déploiement de la loi de transition énergétique. "Il y a aujourd'hui une phase nouvelle avec la transition énergétique qui s'ouvre", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, pour justifier l'éviction du patron du premier opérateur nucléaire mondial, un grand défenseur de l'atome qui briguait un deuxième mandat. Le projet de loi de transition énergétique, adoptée à une large majorité mardi à l'Assemblée nationale, prévoit de réduire de 75% à 50% la part de la production d'électricité d'origine nucléaire à l'horizon 2025 tout en développant les énergies renouvelables. Elle prévoit aussi le plafonnement de la puissance nucléaire à 63,2 gigawatts, ce qui nécessitera de fermer des réacteurs nucléaires lors de l'entrée en service de l'EPR de Flamanville, prévue en 2016. Jean-Bernard Lévy, 59 ans, est "un grand industriel" qui a "les qualités pour conduire cette grande entreprise qu'est EDF", a précisé le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, rapportant les propos tenus par le président François Hollande en conseil des ministres. Il a dirigé Vivendi Universal avant de prendre les rênes du groupe d'électronique de défense Thales, en décembre 2012, dont il a renforcé la présence internationale. Son nom figurera donc parmi les 12 administrateurs indépendants ou représentant l'Etat dont la nomination doit être avalisée par un conseil d'administration d'EDF programmé jeudi matin, puis soumise à une assemblée générale extraordinaire le 21 novembre, à la veille de la fin du mandat de M. Proglio. Avant que sa nomination soit définitivement confirmée par un décret, le futur dirigeant de l'entreprise détenue à 84,5% par les pouvoirs publics devra également réussir son oral devant le Parlement. "Le plus important, c'est que le nouveau PDG d'EDF ait bien pour feuille de route la loi de transition énergétique. J'attends de sa part des engagements clairs", a insisté auprès de l'AFP le député écologiste Denis Baupin. "Henri Proglio ne donnait pas vraiment l'image de quelqu'un qui se sentait être le porteur de ce nouveau message", a-t-il ajouté. - Proglio, longtemps favori - Autre motif invoqué pour la non reconduction d'Henri Proglio: il n'aurait pu faire qu'un demi-mandat, car "il aurait été atteint par la limite d'âge" fixée à 68 ans, en juin 2017, a expliqué M. Le Foll. Les considérations partisanes n'ont pas pesé sur le choix de l'Elysée, a-t-il assuré. Jean-Bernard Lévy a "une carrière neutre en termes politiques donc ce n'est pas par choix partisan, c'est un choix d'efficacité pour une grande entreprise", a insisté le porte-parole. Le chef de l'État a aussi salué le travail mené par M. Proglio, un chiraquien de coeur nommé à la tête d'EDF en 2009 par Nicolas Sarkozy. Le PDG sortant était donné favori jusqu'à ces dernières semaines, grâce notamment à son bilan jugé positif: la bonne résistance financière d'EDF durant la crise, le désengagement de marchés risqués comme le nucléaire américain, le contrat pour la construction de deux réacteurs EPR en Angleterre, le partage de Dalkia avec Veolia et le maintien d'une relative paix sociale, avec le soutien de la CGT. Homme de réseaux, l'ex-patron de Veolia Environnement disposait aussi de soutiens au gouvernement et au PS, même si l'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012 avait failli lui coûter sa place. Il "a été informé ce matin par Macron (le ministre de l'Économie, NDLR) qu'il ne serait pas reconduit", avait indiqué tôt dans la matinée à l'AFP une source proche du dossier. Le syndicat majoritaire du groupe s'est dit "extrêmement inquiet". "Un changement de tête, c'est une certaine déstabilisation de l'entreprise pendant un certain temps", a estimé Marie-Claire Cailletaud, secrétaire fédérale de la CGT mines et énergie. "On ne récuse pas qu'il faille dans cette période particulière adapter l'outil industriel. Sauf qu'on a besoin de vision à long terme, stratégique et de stabilité".

