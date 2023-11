Penly. Le constructeur Eiffage choisi pour les travaux de génie civil de l'EPR 2

C'est un contrat juteux que vient de signer Eiffage avec EDF pour la construction des futurs réacteurs nucléaire EPR 2, prévue à Penly, près de Dieppe, soit plus de 4 milliards d'euros pour ce vaste chantier qui comprend la réalisation de 69 ouvrages (enceintes des réacteurs, dômes de 70 mètres de haut et 50 mètres de diamètre, salles de machines, bâtiment d'exploitation de six étages…).

4 000 personnes mobilisées

Les travaux préparatoires doivent être lancés mi-2024, sous réserve d'obtention des autorisations administratives. Ces travaux de génie civil devraient mobiliser près de 4 000 personnes au plus fort du chantier. "Eiffage s'attachera à irriguer le tissu économique local et à favoriser l'emploi local et l'insertion", assure le géant français du BTP et des concessions, qui évoque aussi 1,3 million d'heures réservées à l'insertion et à l'emploi de personnes en situation de handicap.

• Lire aussi. Le gouvernement nomme un coordonnateur du "grand chantier Penly"

Vendredi 17 novembre, l'Autorité environnementale a recommandé à EDF de nettement revoir sa copie sur l'étude d'impact environnemental des travaux préparatoires et de l'exploitation du site (artificialisation de fonds marins, incidences sur les sites Natura 2000 alentour…). EDF a indiqué qu'il répondrait "dans les prochaines semaines".

• Lire aussi. A Penly, la déclaration d'amour de Bruno Le Maire au nucléaire

Les deux EPR 2 de Penly forment la première paire de réacteurs que le gouvernement français compte voir démarrer, à horizon 2035-2037, avant deux autres à Gravelines (Nord) puis encore deux à Bugey (Ain), dans le cadre de son programme de relance de l'atome.