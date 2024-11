Caen la Mer. Incivilités dans les déchèteries, les agents se mettent en grève samedi

L'incivilité qui fait déborder le vase. Récemment, un agent de déchèterie a, une fois de plus, été agressé par un usager, entraînant une grève des salariés. Les sept déchèteries de Caen la Mer seront ainsi fermées samedi 23 novembre. Refus de trier ses déchets, insultes, agressions… Les agents subissent de nombreuses atteintes verbales et physiques, et comptent bien se faire entendre par les usagers sur ces incivilités.

La collectivité de Caen la Mer rappelle que sur place, le tri "n'est pas une option, mais une obligation" réglementaire. Les bons gestes à adopter sont de "trier ses déchets en amont", de respecter les horaires, les consignes et les agents. Pour lutter contre ces agressions "passibles de poursuites", chacun des sites sera bientôt équipé de caméras de vidéoprotection.

Toutes les informations sur les déchètteries sont consultables sur le site de Caen la Mer.