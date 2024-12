Cherbourg. Quels sont les prénoms les plus donnés en 2024 ?

1 561 bébés sont nés à Cherbourg-en-Cotentin en 2024, c'est-à-dire qu'il a fallu choisir autant de prénoms pour ces petits anges. Quand certains parents choisissent des noms classiques bien connus, d'autres préfèrent l'originalité. Voilà les prénoms les plus donnés pour la commune en 2024.

Louise en tête chez les petites filles

Sans grande surprise, les Louise arrivent en tête chez les petites filles, avec 15 bébés à porter ce nom cette année. Ce prénom était en troisième place l'an dernier. Juste derrière arrive le prénom Rose, avec 12 attributions. Alice et Emma se partagent la dernière marche du podium avec 11 nouveau-nés pour chaque prénom. Pour 2024, la ville recense près de 400 prénoms différents pour les petites filles.

Un podium serré pour les garçons

Chez les petits messieurs, le podium est bien plus serré. A la troisième place, on trouve les prénoms Raphaël et Marin, avec chacun 13 bébés en 2024. A la deuxième place, les Arthur et les Léon se partagent la médaille d'argent avec 14 enfants. En tête de liste, trois prénoms arrivent ex-aequo avec 15 attributions : Gabin, Louis et Maël. Le prénom Louis était déjà dans les plus donnés l'année dernière. Chez les petits garçons, on compte environ 375 prénoms différents cette année.