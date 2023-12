Normandie. La SNCF renforce son trafic sur les lignes Caen-Rouen et Caen-Granville

La SNCF a écouté les besoins des usagers. En accord avec la Région Normandie, elle a choisi de renforcer son réseau, dès le dimanche 10 décembre, sur des lignes à fort potentiel.

Pour la ligne Caen-Rouen

L'offre proposait auparavant un acheminement en bus. Ce sera désormais intégralement en train que les trajets s'effectueront. Le rythme aussi s'intensifie, avec un train par heure aux heures de pointe et un toutes les deux heures sur le reste de la journée. Ces trains desserviront obligatoirement les arrêts Serquigny, Brionne et Bourgtheroulde. Cela comprend aussi :

20 trains quotidiens du lundi au vendredi,

12 trains le samedi et les dimanches et fêtes,

24 trains les week-ends et fêtes

ou 12 trains le samedi et les dimanches et fêtes

Pour la ligne Caen-Granville

Les voyageurs pourront désormais profiter de 12 trains tout au long de la journée et tous les jours de la semaine entre Caen et Granville. 100 000 billets sont mis en vente pour des trajets sur les lignes Caen-Rouen et Caen-Granville-Rennes du dimanche 10 décembre 2023 au mercredi 31 janvier 2024.

Des billets seront mis en vente du 10 décembre au 31 janvier et proposés à 5€, 7€ et 9€, selon la distance parcourue :

5€ jusqu'à 100km

7€ entre 100 et 200km

9€ au-delà de 200km

Les nouveaux tarifs à partir du 10 décembre