Rouen. Le plein de sensations grâce au parcours d'accrobranche de l'île Lacroix

Derrière la piscine, au bout de l'île Lacroix, se cache un lieu que seuls les initiés connaissent. Niché derrière la piscine et la patinoire, le site d'accrobranche AccroCamp, ouvert depuis un an, attire les aventuriers de tout âge en quête de sensations fortes. Dès mon arrivée, Charlotte Dupont, référente animation, m'accueille chaleureusement. Après un rapide briefing de sécurité, je m'équipe d'un baudrier et d'un bracelet noir qui me donne accès à l'ensemble du parc. Prêt pour l'aventure, il me reste cependant un dernier test à passer : le parcours d'initiation, essentiel pour maîtriser la ligne de vie continue, une spécificité du site qui se veut rassurant pour les premiers visiteurs. Une fois cette formalité terminée, je peux enfin me lancer dans l'aventure.

Un parcours physique

Je me dirige ensuite vers le centre du parc, où se trouvent les différents points de départ des sept circuits proposés. Sur les conseils de Florian Dumont, animateur chargé de venir au secours des personnes en détresse sur les parcours, je choisis le numéro six. "C'est un parcours varié et assez physique", me confie Florian. Pour assurer ma sécurité, un petit boîtier jaune m'indique où placer ma poulie, que je ne détacherai plus jusqu'à la fin du circuit. Après avoir emprunté quelques escaliers, l'épreuve commence en douceur avec de petits ponts en bois. A mesure que je monte, je tâche de ne pas regarder en bas pour ne pas souffrir de vertige. Mais à mi-chemin, me voilà face à une première difficulté : marcher sur des anneaux métalliques suspendus à environ 10 mètres de haut. Ce qui semblait simple vu d'en bas se révèle être un vrai défi. Florian me conseille de "mettre mon poids sur une jambe et d'avancer progressivement". Grâce à ses précieux conseils, je parviens à franchir cette épreuve.

Des pauses pour profiter du panorama

Physiquement, le parcours est vraiment exigeant mais heureusement, de petites pauses sont possibles à la fin de chaque épreuve, grâce aux plateformes où seules trois personnes peuvent se tenir à la fois. Depuis ces bases en hauteur, on peut admirer de magnifiques vues sur Rouen, y compris sur la cathédrale en travaux. En guise de récompense, une tyrolienne m'attend à la fin du parcours, marquant, comme pour tous les autres, la conclusion de l'aventure, et le retour sur la terre ferme.

Pratique. Parc Jacques Chastellain sur l'île Lacroix.Ouvert les mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h à 19h. Tarifs : de 11 à 26€. Réservation sur accrocamp.com/parcs/rouen-76