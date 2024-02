Rouen. J'ai testé pour vous un bar à sieste : je ne voulais plus repartir…

Le bar à sieste, ça vous dit quelque chose ? J'ai décidé de vous faire découvrir cette semaine un endroit cocooning où l'on peut se reposer la journée à partir de 12h et même tomber dans les bras de Morphée. Dès qu'on passe la porte de Chuut, on entre dans un univers très cosy, comme celui de notre domicile. Sur la gauche, un espace salon de thé a été créé pour les gourmands. On peut y déguster des pâtisseries et une boisson chaude après manger ou à l'heure du goûter. A droite, c'est là que se trouve l'espace sieste où des fauteuils massants ont été installés avec des plaids douillets. "On propose aussi des massages avec des massothérapeutes ou des drainages lymphatiques [une technique douce de massothérapie, NDLR]", indique la responsable des lieux Hélène Kafi.

Des massages relaxants ou toniques

Lors de ma venue, on m'a gentiment pris mon manteau et mon écharpe pour que je puisse m'installer dans un des fauteuils massants. Une fois nos chaussures défaites, la responsable choisit plusieurs modes de massages en fonction de nos préférences, grâce à l'écran tactile du fauteuil. On peut demander une version relaxante ou tonique et préciser si on souhaite être massé en haut ou en bas du dos et si on a des douleurs ici ou là. Au total, 19 programmes existent avec six techniques de massages et 23 effets. Le fauteuil se met ensuite en position allongée, calcule notre taille, évalue notre poids et scanne tout notre corps pendant environ deux minutes. L'objectif : que les capteurs se placent au bon endroit. Une très bonne nouvelle lorsqu'on est soit très grand soit très petit ! Les réglages finis, on choisit la durée, de 20min à 1h, puis un casque Bluetooth nous est prêté, relié à un téléphone, qui diffuse une musique apaisante tout au long de notre sieste. On nous propose également un bandeau pour les yeux puis un paravent est installé devant nous afin de nous donner un peu d'intimité.

Des sortes de boules massent mon dos en faisant des rotations avec plus ou moins d'intensité. Ensuite, c'est au tour des pieds, de la nuque et des bras. On m'a même mis une option qui compresse mes bras et mes pieds en alternance avec les massages. Grâce au casque et au bandeau, on est vraiment dans sa bulle. Au début, on essaie de se concentrer sur nos sensations et puis, tout doucement, notre esprit divague vers un autre monde. Je ne me suis pas totalement endormie car j'entendais encore la musique douce. Je tentais de me concentrer sur ma respiration et les réactions de mon corps. Une très belle expérience pour se reconnecter à soi !