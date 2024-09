Rouen. Grâce à l'Atelier Clothormé, j'ai cousu ma première trousse à fermeture éclair

L'Atelier Clothormé, vous connaissez ? Il a ouvert début avril au 96 rue Jeanne-d'Arc à Rouen. Ici, "on peut venir faire de la couture, du tricot et du tufting en atelier ou en autonomie", présente la fondatrice Charlène Deutsch. Le tufting est une technique qui "permet de faire des tapis en laine avec un pistolet qui vient insérer et couper la laine", précise-t-elle.

"J'avais besoin de changement"

Avant d'animer des ateliers, Charlène a travaillé pendant huit ans en tant que conductrice de travaux. Déjà adepte de ce type de loisirs créatif dans sa vie personnelle, elle a souhaité aller plus loin. "J'avais besoin de changement, j'ai eu envie de créer l'atelier que j'aurais aimé avoir à côté de chez moi", confie-t-elle. C'est comme ça qu'est né l'Atelier Clothormé, dont le nom est issu de la mythologie grecque. "Clotho est une des trois Moires, la fileuse de la vie, et Hormê, déesse grecque, incarne l'esprit de l'enthousiasme", raconte Charlène. L'union des deux signifie "fileuse d'enthousiasme, c'est mon rôle ici", livre-t-elle en souriant. Les ateliers sont donnés du mercredi au dimanche. "Tout le monde peut coudre. Ce qu'il faut, c'est avoir envie." Plusieurs formules existent : "accompagnée" où l'on vient avec son projet, ses fournitures, "autonome", lorsqu'on connaît les machines et qu'on veut les utiliser et "atelier à thème" où l'on vient avec un projet défini, en groupe. Lors de ma venue, je demande conseil à la professionnelle, je cherche un projet facile à réaliser pour un novice. Elle m'oriente vers la création d'une trousse à zip. Nous avons à notre disposition six piqueuses plates, quatre machines particulières plus celles du tufting, installées au sous-sol, si on crée un tapis. Je commence par choisir mon tissu, un extérieur un intérieur, puis la fermeture éclair. J'opte pour un tissu avec des motifs de la série américaine Friends et un bleu ciel pour l'intérieur. Guidée par Charlène, je découpe aux bonnes dimensions plusieurs morceaux puis les assemble.

Voici à quoi ressemble cette trousse à fermeture éclair une fois terminée.

C'est la première fois que j'utilise une machine à coudre et, grâce aux conseils de l'experte, ce n'est pas trop difficile. Avant de coudre, il faut piquer les tissus entre eux avec une aiguille afin d'éviter qu'ils ne se décalent au moment d'utiliser la machine. Vient ensuite l'étape du repassage pour aplanir les tissus et les bordures et faciliter le travail. J'apprends à faire des points d'arrêt, qui permettent de solidifier les coutures aux extrémités, puis nous nous occupons des finitions. Pour la doublure, je couds des points invisibles, à la main cette fois-ci. Et voilà, deux heures après, ma trousse est terminée et prête à être utilisée !