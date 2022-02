Dossier loisirs : la Normandie vue du ciel

Du Mont-Saint-Michel aux somptueuses falaises de la côte d'Albâtre, en passant par la Suisse normande, le patrimoine naturel normand est d'une grande richesse. Mais l'avez vous déjà découvert ... depuis le ciel ? C'est ce que proposent plusieurs sociétés normandes, à l'image d'Avion Normandie et d'ULM/Para 76.

Basée sur l'aéroport du Havre depuis 13 ans, ULM 76 propose différentes prestations de loisirs en ULM, hélicoptère, avion ou plus simplement en parachute... De Deauville au pays de Caux en passant par le Havre et le pont de Normandie, c'est l'occasion d'allier paysages époustouflant et sensations fortes. "La Côte d'Albâtre est presque inaccessible depuis la terre. Du point de vue aérien, nous pouvons la parcourir dans son intégralité, note Charles Marignan, directeur d'ULM 76. Sur une même journée, il est aussi possible de glisser d'une activité à l'autre, en optant pour une balade en ULM suivie d'un saut en parachute par exemple."

Lier culture et patrimoine

Comme son homologue seinomarin, Avion Normandie, basée à Pacy-sur-Eure, propose de nombreux parcours à la découverte de paysages insoupçonnés de l'Eure et de la Seine, et des trésors architecturaux sans oublier la culture impressionniste avec la grande influence de Claude Monet dans la région de Giverny et de Vernon. "Tout le monde peut pratiquer ces activités, insiste le directeur, Pascal Chedeville. Même un enfant de 4 ans ! Les décollages sont très doux et l'objectif du vol reste très ludique. C'est une ballade." Les baptêmes de l'air que proposent les 15 pilotes de l'entreprise sont même labellisés par le Comité départemental de Tourisme de l'Eure. Si le client est demandeur, il est toutefois possible de réaliser quelques petites acrobaties en fin de parcours, avant de regagner le plancher des vaches (...normandes...).

Des conditions clémentes en Normandie

Côté météo, les craintes légitimes qu'expriment les touristes au moment d'effectuer leur réservation sont vite mises de côté par un constat : "Avec nos petits avions, nous pouvons voler en toute saison, en été comme en hiver." D'ailleurs, tout en garantissant des conditions de sécurité essentielles, les avions de Pacy sur Eure sont, d'après le directeur, parmi ceux qui volent le plus en France. "Nous bénéficions de bonnes conditions tout au long de l'année. Quand je discute avec des amis également pilotes dans le sud de la France, je m'aperçois que nos avions volent bien souvent plus que les leurs", ironise avec le sourire Pascal Chedeville.

De quoi ravir et rassurer la clientèle internationale qui représente près de 50% des passagers qui décollent avec ses deux structures, sous oublier les touristes français (40%) et normands (10%).