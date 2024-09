Visite. Prenez de la hauteur à la cathédrale Notre-Dame de Bayeux 

Construite entre le XIe et le XVe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Bayeux est un bijou de l'architecture romane et gothique. Accessible tous les jours en dehors des offices religieux, l'édifice peut également être visité gratuitement avec un guide grâce à l'association des Amis de la cathédrale de Bayeux. Pendant tout l'été, découvrez l'impressionnant intérieur de la bâtisse, en passant par la salle du trésor, les parties basses ou encore la bibliothèque du chapitre, l'une des rares à tenir debout de nos jours. Arrêtez-vous devant l'imposant orgue Cavaillé-Coll ou prenez de la hauteur en visitant les tours, les charpentes et les terrasses de la cathédrale, pour vivre une visite riche en histoire qui vous permettra d'en apprendre plus sur ce monument unique.