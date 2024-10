Cabourg. Une façon "tout à fait innovante" de découvrir la ville

Cryptors in the City, en français : secrets dans la ville. C'est le nom de l'application lancée par la start-up éponyme, et officiellement disponible à Cabourg depuis lundi 28 octobre. "Interactif" et "moderne" pour le maire, il explique que c'est un concept "tout à fait innovant, qui nous emmène dans un univers que connaissent bien les nouvelles générations". Car ce sont bien les jeunes et les familles qui sont visés : "La ville de Cabourg et son patrimoine Belle Epoque doit être intergénérationnelle, on ne veut pas que les petits-enfants disent à leurs grands-parents : à Cabourg on s'ennuie, on s'en va."

Comment fonctionne l'application ?

Des plaques avec des petits personnages : des "cryptors" dessinés comme dans les jeux vidéo, sont disséminés aux quatre coins de la ville. Il y en a cinq : le célèbre Marcel Proust, mais aussi d'autres personnages historiques ou fictifs, emblématiques de la station balnéaire. Le créateur Louis de Carolis explique que "le fonctionnement du jeu est simple. On a juste besoin de son téléphone, et grâce au plan, il faut retrouver les 'cryptors' et les scanner." Ensuite il y a des quiz, des anecdotes sur leur vie, et on peut même discuter avec eux grâce à une intelligence artificielle.

Florence Cazabat a déjà fait le parcours avec ses enfants : "Même si je ne suis pas pro écran, on s'est tout de suite pris au jeu, c'était une super balade en famille et on a appris plein de choses." Son fils Enguerrand, 11 ans, a beaucoup accroché au concept grâce aux discussions avec les personnages : "J'ai appris par exemple que Marcel Proust faisait beaucoup de fautes d'orthographe… j'ai beaucoup aimé ce jeu !"

L'application existe aussi à Deauville et au château de Cheverny, bientôt à Saint-James et dans d'autres villes. Pour en savoir plus où la télécharger : cryptorsinthecity.com.