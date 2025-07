Rouen. Un plancher s'effondre, quatre habitants évacués

Un plancher s'est effondré au rez-de-chaussée d'un bâtiment de trois étages, rue du Cordier à Rouen dans le quartier des musées, mercredi 9 juillet vers 20h, préviennent les pompiers de Seine-Maritime.

Un arrêté de mise en sécurité

10 pompiers sont intervenus sur les lieux avec trois engins de secours et une unité de Sauvetage d'appui et de recherche. Personne n'a été blessé mais quatre occupants de l'habitation ont dû être évacués et relogés.

Un arrêté de mise en sécurité doit être pris ce jeudi matin sur ce bâtiment. Des experts doivent aussi être mandatés pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé et évaluer le danger potentiel de l'immeuble.