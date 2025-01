Fécamp. Le voilier-école Belle Poule en escale pendant quatre jours

Le voilier-école Belle Poule fera escale à Fécamp du jeudi 16 au dimanche 19 janvier. Il sera amarré au quai Bérigny. Le navire ouvrira exceptionnellement ses portes. Le grand public aura la possibilité d'aller à la rencontre de l'équipage et de visiter le bâtiment afin de découvrir l'univers de la Belle Poule.

Visite de la Belle Poule

• Jeudi 16 janvier : 15h - 18h

• Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier : 9h - 12h / 14h - 18h

La visite est gratuite sur présentation de sa carte d'identité.

Une histoire fécampoise

Les goélettes Belle Poule et L'Etoile ont été construites en 1932 par le Chantier naval de Normandie à Fécamp, expert dans la construction de goélettes de pêche. Elles sont toutes deux identiques et sont les répliques exactes des goélettes type "Paimpolaise" qui pêchaient la morue sur les bancs d'Islande jusqu'en 1935.

Elles furent également les derniers bâtiments de la Marine nationale à avoir fait partie des Forces navales françaises libres à Portsmouth durant la Seconde Guerre mondiale, et à ce titre, elles arborent le pavillon de beaupré à la croix de Lorraine.

Les goélettes contribuent à la formation et à l'entraînement des officiers et officiers mariniers, élèves chefs de quart et d'autres élèves des différentes écoles d'équipage de la Marine nationale par le biais de "croisières" dans l'Atlantique ou la Manche, voire la mer Baltique ou la Méditerranée.