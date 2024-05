Fécamp Grand'Escale. Le Scylla est arrivé dans la cité des Terre-Neuvas

Le Scylla est un navire de 28 mètres de long. Il est arrivé à Fécamp mardi 30 avril. Le voilier participera à Fécamp Grand'Escale, du mercredi 8 au dimanche 12 mai.

Ambassadeur de l'association Wings of the ocean, il accoste avec à son bord une équipe de douze personnes pour sensibiliser à la protection de la ressource et des océans.

• Lire aussi. Fécamp Grand'Escale. Le Shtandart, navire russe dissident, sera bien présent

Expo, ciné débat et visites

Différentes animations seront proposées à l'occasion de la venue du Scylla. Une exposition réalisée en 2022 par un des membres d'équipage, illustrant la vie à bord, sera visible à partir du mercredi 8 mai au musée des Pêcheries. Un ciné-débat sera organisé autour du mystère du plastique vendredi 10 mai, à 14h, à l'auditorium.

• Lire aussi. Fécamp Grand'Escale. Bagad, parade… Des nouveautés pour la seconde édition

Des visites pédagogiques tout public seront possibles à bord du voilier durant toute la durée de Fécamp Grand'Escale et même au-delà, jusqu'au dimanche 19 mai. L'équipage proposera également des actions de ramassage de déchets, notamment sur la plage.