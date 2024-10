Seine-Maritime. Pourquoi les téléphones de plus de 300 000 habitants vont-ils sonner en même temps mardi ?

Se préparer au pire, pour l'affronter au mieux s'il devait survenir. Dans un territoire rouennais encore marqué par le spectaculaire incendie de Lubrizol en 2019, un exercice de sécurité de grande ampleur est organisé, mardi 15 octobre.

Il s'agit de simuler un vaste accident industriel qui surviendrait chez LAT nitrogen, anciennement Borealis, site classé Seveso seuil haut à Grand-Quevilly. "On en dit le minimum sur le scénario qui a été préparé par des personnes qui ont prévu beaucoup d'incidents qu'on ne connaît pas à l'avance puisqu'il faudra y répondre", détaille Clément Vivès, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet. Seules certitudes : c'est le scénario du pire qui est retenu avec des rejets toxiques dans l'air sur un large périmètre qui conduirait à des consignes de confinement. Le Plan particulier d'intervention (PPI) sera déployé.

Une alerte sur les téléphones de plus de 300 000 personnes

Le dispositif FR-Alert, dit aussi de Cell broadcast, mis en place après l'incendie de Lubrizol sera déclenché. Il touchera entre 300 000 et 350 000 personnes sur l'agglomération de Rouen. "C'est un message d'alerte avec une sonnerie inédite, étonnante, forte, qui arrive sur tous les téléphones 3G, 4G et 5G et qui permet de s'assurer que tout le monde voit les consignes", détaille Clément Vivès. La notification indiquera clairement qu'il s'agit d'un exercice. Le périmètre du PPI sera de 8km autour du site industriel, jusqu'à la Vaupalière au nord, Bonsecours à l'est, Grand-Couronne au sud et Bardouville à l'ouest.

• Lire aussi. Près du Havre. Journée de la résilience : un exercice de sécurité civile mis en place vendredi

Tester la coordination des services de secours

L'exercice, "d'une ampleur inédite", permet aussi de tester la coordination de tous les services qui pourraient être impliqués : pompiers, police, gendarmerie, secours, associations de sécurité civile, moyens sur le site de l'industriel, agents de la Dirno, agents des collectivités etc. Plusieurs centaines de personnes seront mobilisées. "On va devoir réfléchir à quoi mettre en place en fonction de l'incident mais aussi des éléments extérieurs comme le vent. L'exercice va nous permettre de mettre à jour notre plan", précise Clément Vivès. Les services de la Métropole Rouen Normandie seront aussi associés. "Les agents qui sont proches de l'exercice vont participer, soit environ 200 agents en situation, mais aussi les services de déchets ou de transports, par exemple", explique Charlotte Goujon, vice-présidente de la Métropole en charge notamment des risques industriels.

Deux écoles du périmètre vont aussi participer pleinement à l'exercice en mettant en place le confinement.

Certaines mesures qui seraient prises vont en revanche être simulées, comme la coupure éventuelle d'axes routiers ou la déviation de lignes de transports en commun qui ne seront pas réellement mises en place.