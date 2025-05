Manche. Sauvetage au large de Diélette : quatre personnes récupérées par le Cross Jobourg

Un drame aurait pu survenir vendredi 2 mai. Ce jour-là vers 11h30, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg a reçu une alerte de détresse du navire de plaisance Liberty Belle, situé au large de Diélette dans la Manche. Le Liberty Belle a signalé "une voie d'eau non maîtrisée et la présence de quatre personnes à son bord", indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Au total, quatre personnes ont été sauvées.

Quatre naufragés récupérés

Toujours selon la préfecture, le Cross Jobourg, responsable de cette zone, a pris la coordination de l'opération et a engagé la vedette de sauvetage SNS 257 La Regnouse ainsi que le navire de pêche Mistral Gagnant qui se trouvait à proximité du requérant. "Les quatre naufragés ont pu être récupérés à bord du navire de pêche" avant d'être "transférés à bord de la vedette".

Une demi-heure après le lancement de l'alerte, "le navire de plaisance a sombré à 15 mètres de profondeur", poursuit la préfecture. "La Regnouse est restée sur place afin de récupérer les débris et surveiller une éventuelle pollution", complète-t-elle. Aucune pollution n'étant apparente, La Regnouse est "rentrée à son port et a mis les naufragés en sécurité".

