Cotentin. 100 ans de la Rolex Fastnet Race : plus de 500 bateaux attendus dans le port de Cherbourg fin juillet

La Rolex Fastnet Race revient à partir du 24 juillet dans le Cotentin pour ses 100 ans, et pour la troisième fois, l'arrivée est prévue dans le port de Cherbourg. Imocas, trimarans, ocean fifty ou encore class 40, à la fin du mois de juillet, près de 500 bateaux et 3 800 marins franchiront dans la rade la ligne d'arrivée de la plus grande course à la voile du monde.

La Rolex Fastnet Race, quel programme ?

"C'est une compétition d'équipage. La course part de Cowes en Angleterre, se dirige vers l'Irlande pour faire le tour du phare du Fastnet au large de l'Irlande avant d'arriver à Cherbourg, la ligne d'arrivée", explique Marie-Soline Schlesser, la directrice de projet pour l'arrivée de la course à Cherbourg. Alors que le coup d'envoi de la compétition est donné le 26 juillet, dans le Cotentin, les festivités commencent dès le 24. "Toutes les animations se dérouleront sur la plage verte avec des stands, des food-trucks, des concerts et quelques temps forts. Le 24 par exemple on aura la présentation de quelques skippeurs, et bien sûr après l'arrivée de la course, ils seront tous dans le port Chantereyne et jusque dans le bassin du commerce et pourront rencontrer le public." Près de 130 000 personnes sont attendues dans le Cotentin pour l'événement.

De grands navigateurs à Cherbourg pour l'occasion ?

Marins amateurs ou navigateurs confirmés, la course est un incontournable pour les skippeurs de tous genres. Avec près de 3 800 skippeurs, la compétition attire forcément quelques grands noms. "Charlie Dalin et Violette Dorange deux skippeurs du Vendée Globe ont annoncé leur participation sur leurs réseaux mais ils ne sont pas encore officiellement inscrits", explique Marie-Soline Schlesser. Un dossier a aussi été déposé pour le passage de la Patrouille de France.