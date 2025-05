Cotentin. Après Trouville-sur-Mer, la Patrouille de France survole Cherbourg cet été

Après plusieurs mois d'attente, l'information est enfin confirmée par l'armée de l'Air et de l'Espace : la patrouille de France survolera Cherbourg le 31 juillet. Avec une cinquantaine de spectacles dans les quatre coins de la France, elle ne présentera que deux dates en Normandie : le premier à Trouville-sur-Mer le 27 juillet avec des rafales et des équipes de voltiges pour le même événement, et le second à Cherbourg quelques jours plus tard où seuls les neuf Alphajets de la Patrouille de France seront présents.

La patrouille acrobatique avait été demandée pour marquer le 100e anniversaire de la Rolex Fastnet Race, la plus grande course à la voile qui rassemblera plus de 3 800 marins cette année. Les avions survoleront la presqu'île du Cotentin pour l'arrivée des derniers compétiteurs et le dernier jour des festivités.