Rouen. Fans du PSG, ils se préparent pour le choc

Lancé en février dernier avec l'euphorie de la Ligue des champions, le collectif Fan Paris Rouen, groupe de supporters rouennais du Paris Saint-Germain, compte bien mettre l'ambiance, samedi 31 mai, à l'occasion de la finale de Ligue des champions face à l'Inter de Milan. Le collectif ne prévoit pas de faire le déplacement à Munich mais espère bien mettre le feu dans son QG, le bar sportif Novick's Stadium à Rouen. "A la base on était juste un groupe de cinq amis qui venaient célébrer les matchs du PSG", lance Rayan, 18 ans, le président du collectif qui compte désormais une centaine de membres. "L'idée c'est de faire comme si on était au stade sans mettre un très gros budget", poursuit le Rouennais. Il faut dire qu'une place au Parc des Princes peut varier de 50 euros pour les matchs de championnat, jusqu'à avoisiner les 1 000 euros pour les grosses affiches de Ligue des champions.

Un collectif, une famille

C'est un peu devenu "une famille malgré le fait qu'on ne se connaisse pas", reconnaît un autre membre normand du collectif qui suit le PSG depuis une dizaine d'années. Sur place "c'est comme en tribune, on est debout, on est là pour chanter pour crier". Pour le Normand, "c'est vraiment le match face à Liverpool qui m'a marqué cette année". Mais c'est surtout le match retour en demi-finale de ligue des champions face à Arsenal qui aura marqué un tournant et qui aura permis au Novick's Stadium d'afficher complet grâce à la mobilisation du collectif. "Maintenant on peut dire qu'on a notre chez-nous", se félicite Rayan. "Etant fille et fan de foot j'avais un peu d'appréhension", avoue Candice, 18 ans, qui s'occupe de la communication et de l'administratif. "On débat beaucoup dans le groupe, même si on n'a pas les mêmes avis, on se ressemble parce qu'on a tous la même passion."