Football. "C'est exceptionnel. C'est tellement de fierté" : ce Normand remporte la Ligue des Champions

Un Normand a remporté la finale de Ligue des Champions, samedi 31 mai avec le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, originaire de l'Eure, a fait partie de l'équipe qui a battu l'Inter Milan 5 à 0 à Munich. Il s'agit de sa première Ligue des Champions dans sa carrière.

"Les supporters le méritent, eux aussi sont exceptionnels"

"C'est exceptionnel. C'est tellement de fierté. Jouer une finale de Ligue des champions et la gagner avec la manière, 5-0, face à une équipe comme l'Inter Milan, c'est difficile. On a montré notre qualité. On a réussi à monter en puissance après avoir très mal commencé. On a pris confiance, et fait de grands matchs à Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Les supporters le méritent, eux aussi sont exceptionnels. Ce club le mérite tellement. Le coach a changé des choses et mis beaucoup de concurrence partout. Il faut se donner à 100% et défendre. J'ai dit que je voulais montrer l'exemple, marquer des buts et défendre. On forme une vraie équipe", a-t-il réagi au micro de Canal +.