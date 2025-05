Près de Rouen. Accident mortel : un mort et quatre blessés dans un choc entre deux voitures

Un dramatique accident s'est produit dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mai au Petit-Quevilly, près de Rouen, vers 4h20 du matin, au niveau du boulevard du 11 novembre. Selon les pompiers, cet accident a impliqué deux voitures. Cinq personnes sont impliquées dans cet accident. Parmi elles, l'une est morte, deux sont en "urgence absolue" et deux autres en "urgence relative".

Deux véhicules en feu, cinq victimes recensées

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, deux véhicules étaient en feu. Selon eux, l'accident s'est produit "au milieu des voies Teor (bus)". Ils ont éteint les flammes des véhicules et ont pris en charge les cinq victimes. Un homme dont l'âge n'a pas été précisé est mort, un homme de 20 ans est en "urgence absolue", un autre homme dont l'âge n'a pas été indiqué est aussi en "urgence absolue" et deux hommes de 20 et 21 ans sont "en urgence relative".

29 pompiers se sont rendus sur place.