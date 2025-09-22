En ce moment Autrement Julien LIEB
Football. Le Normand Ousmane Dembélé sacré Ballon d'or 2025 !

Sport. Un Normand sur le toit du monde ! La star du PSG Ousmane Dembélé, qui a débuté à Evreux, a été sacrée ce lundi 22 septembre 2025 Ballon d'or 2025, devant l'Espagnol Yamine Lamal. Il s'agit du sixième Ballon d'or français.

Publié le 22/09/2025 à 22h50 - Par Lucien Devôge
Ousmane Dembélé, ici sous le maillot de Dortmund, où il s'est révélé avant de prendre la direction de Barcelone. Que de chemin parcouru par le Normand depuis ! - Reto Stauffer - Wikicommons

Des mois que la France du foot retient son souffle. Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or 2025, ce lundi 22 septembre au théâtre du Châtelet où était organisée la cérémonie la plus attendue de l'année pour les amoureux du ballon rond.

Le Normand, né à Vernon et qui a fait ses premiers pas de footballeur au FC Evreux et à l'ALM Evreux, a donc remporté la récompense, qui distingue le meilleur footballeur évoluant en Europe. Il devance le joyau espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça âgé de seulement 18 ans.

Une saison dingue

Pour l'Eurois Ousmane Dembélé, le Ballon d'or vient récompenser une saison dingue : 33 buts et 13 passes décisives en 50 matchs et quatre titres à la clé (le Trophée des Champions, le championnat de France, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Supercoupe UEFA).

Une nouvelle saison décisive

Place désormais à une nouvelle saison décisive. En plus des titres à conserver, l'ailier a la Coupe du monde 2026 dans le viseur, compétition où la France fait partie des favoris.

