Évreux. Football : Dembélé au Barça, une aubaine pour l'Évreux FC

"Une grande joie et une grande fierté pour le club, mais il porte aussi l'étendard de la ville d'Évreux." À l'Évreux FC (Eure), on se souvient bien du passage du jeune Ousmane Dembélé à ses débuts sur les terrains de football. Alors, forcément, quand le joueur de 20 ans est transféré pour un montant qui oscillera entre 105 et 150 millions d'euros selon ses performances, c'est tout le club amateur qui est placé sous les projecteurs.

Visca Barça, Visca Catalunya ! ???????????????? — Ousmane Dembélé (@Dembouz) 25 août 2017

Pour Philippe Mongreville, le président de l'EFC27, le nouveau joueur du FC Barcelone perpétue une tradition de professionnels lancés au club comme "Steve Mandanda, Mathieu Bodmer et Bernard Mendy. Mais Ousmane est un plus bel exemple car il correspond à la génération des joueurs actuels."

Une belle rentrée d'argent

Au-delà de l'exemple, ce transfert de Dortmund vers Barcelone va rapporter une belle somme au club Eurois au titre des indemnités de formation dues aux clubs amateurs qui révèlent les talents. Si Philippe Mongreville refuse de parler chiffres, il confie que cette rentrée d'argent "ne va pas révolutionner le club. On ne va pas tripler le budget du club, loin de là." Mais cette rentrée d'argent imprévue va permettre de faire quelques investissements.

Un effort financier qui profitera aux 600 licenciés du club, en attendant l'éclosion du futur Ousmane Dembélé.