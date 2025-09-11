People. Adidas met Evreux sous les projecteurs du monde entier avec Ousmane Dembélé dans une pub pleine d'émotion

Dans sa dernière campagne intitulée "You got this", Adidas a choisi de poser ses caméras à Evreux, dans l'Eure. Un choix hautement symbolique : c'est ici que l'ailier du Paris Saint-Germain a fait ses premiers pas de footballeur, avant de devenir champion du monde et star internationale.

Une scène de quartier au cœur de la Normandie

La publicité se déroule au bord d'un city-stade d'Evreux. On y retrouve Ousmane Dembélé aux côtés de son ami d'enfance, Moustapha Diatta. Les deux anciens complices observent des jeunes joueurs en survêtement Adidas. Entre rires et petites piques amicales, l'atmosphère rappelle l'époque où Dembélé, surnommé avec humour "le prince des city d'Evreux", impressionnait déjà ses pairs.

Un message universel et touchant

La séquence se termine sur une phrase forte : "We all need someone to make us believe" ("On a tous besoin de quelqu'un pour nous y faire croire"). Puis s'affiche le slogan "You got this". Une invitation à croire en ses rêves, quel que soit son point de départ. Cette authenticité touche le public et explique le succès immédiat de la campagne.

Ousmane Dembélé, une étoile restée fidèle à Evreux

Né à Vernon le 15 mai 1997, Ousmane Dembélé a grandi à Evreux, où il a affûté sa technique dans les clubs locaux. S'il a depuis porté les couleurs de Rennes, Dortmund, Barcelone et aujourd'hui du PSG, il reste profondément attaché à sa ville formatrice. Régulièrement, il soutient l'Evreux FC 27, offre des équipements aux jeunes et les invite à découvrir le Parc des Princes.

Une fierté normande qui rayonne à l'international

Avec un palmarès impressionnant (Coupe du monde 2018, Ligue des champions 2025, titres nationaux en France, en Espagne et en Allemagne), Ousmane Dembélé incarne la réussite. Mais son retour à Evreux dans cette campagne Adidas prouve qu'il n'a rien oublié de ses racines normandes. Un symbole fort pour les jeunes joueurs de la région, qui voient en lui un modèle accessible.