Ballon d'or 2025. Ousmane Dembélé grand favori : un Normand sacré meilleur footballeur du monde ?

La Normandie va-t-elle célébrer, ce lundi 22 septembre aux alentours de 23h15, son premier Ballon d'or ? La question relevait de l'absurde il y a quelques années encore. Mais aujourd'hui, grâce à l'année folle d'Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG (champion de France, vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe d'Europe), elle n'a plus rien d'incongru.

L'Eure, vivier de footballeurs de talents

Pour la Normandie, la victoire d'Ousmane Dembélé ferait office de formidable vivier local. L'attaquant né à Vernon, dans l'Eure, a fait ses premiers pas de footballeur à l'ALM Evreux puis au FC Evreux, avant de s'envoler pour le Stade Rennais et d'exploser aux yeux du grand public. L'ailier n'a d'ailleurs jamais oublié sa région : en mai dernier, il avait même invité 80 jeunes footballeurs du FC Evreux au Parc des Princes !

Si les talents sortis de l'Eure sont nombreux - l'international Bernard Mendy, l'actuel directeur sportif du Havre Mathieu Bodmer, l'iconique gardien Steve Mandanda ou le roc des Bleus Dayot Upamecano - aucun n'a pu prétendre à cette récompense ultime… ni n'a fait partie des 30 nommés. C'est dire la performance et le niveau atteint par Ousmane Dembélé, qui aura, ce soir, un seul véritable adversaire : Lamine Yamal, le joyau espagnol du Barça.

• A lire aussi. Adidas met Evreux sous les projecteurs du monde entier avec Ousmane Dembélé dans une pub pleine d'émotion

Une délégation parisienne revue à la baisse

Ce soir, l'ailier se sentira plus seul que prévu. Le report du match OM-PSG, prévu dimanche 21 septembre mais disputé ce lundi en même temps que la cérémonie du Ballon d'or, a forcé le club parisien à revoir son programme et à réduire la délégation qui devait accompagner leur favori au théâtre du Châtelet, où a lieu la cérémonie.

Ousmane Dembélé sera a minima accompagné, au théâtre du Chatelet où a lieu l'événement, de ses coéquipiers Joao Neves et Désiré Doué, nominés pour le prix Kopa du meilleur espoir, et de Lucas Chevalier, en lice pour le prix Yachine du meilleur gardien. Des ultras du PSG ont prévu également d'attendre devant le théâtre pour le soutenir.

Une victoire au Vélodrome avant la consécration individuelle ?

Ses coéquipiers pourront probablement assister à la fin de la cérémonie… depuis le Vélodrome, où le Clasico viendra de se terminer. Avec une victoire parisienne en forme de bon présage pour Ousmane Dembélé ? Ce soir, Ousmane Dembélé pourrait rejoindre Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema au rang des vainqueurs français du Ballon d'or. Rien que ça.

Pratique. Cérémonie à partir de 21h, au théâtre du Châtelet. A suivre sur L'Equipe 21.