Près de Rouen. Une voiture percute le poteau porteur d'un commerce, six personnes ont été évacuées

14 sapeurs-pompiers ont été appelés à Pavilly près de Rouen, mardi 7 janvier, après un accident de circulation impliquant une voiture seule. Cette dernière a percuté le poteau porteur d'un commerce situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de deux étages composés d'appartements.

D'après les pompiers, l'accident a déplacé le poteau porteur de la structure, provoquant l'évacuation du bâtiment soit 6 personnes dont 2 employés, un client et 3 habitants. Des étais ont dû être installés pour sécuriser la structure et un arrêté d'interdiction d'accès a été pris par la mairie, impliquant le chômage technique de 4 personnes et le relogement de 5 personnes par leurs propres moyens.