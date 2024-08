Pays de Bray. Sept personnes blessées après la sortie de route d'un monospace à Nesle-Hodeng

Un important dispositif de pompiers a été déployé, mercredi 7 août, dans le pays de Bray après la sortie de route d'un véhicule de type monospace au niveau de Nesle-Hodeng sur la départementale 7. En tout, 28 pompiers et 10 engins ont été mobilisés sur les lieux de l'accident. Le bilan fait état de sept blessés légers, des hommes "ayant entre 18 et 23 ans de nationalités taïwanaise et japonaise pour l'un d'entre eux", précise le service d'incendie et de secours de Seine-Maritime.

Le SMUR a également été dépêché sur place par hélicoptère. Toutes les victimes ont été emmenées vers des centres hospitaliers de l'agglo rouennaise.