Terre-de-Caux. Une collision entre une moto et une voiture fait trois victimes dont deux blessés graves

Le choc a eu lieu vers 14h30 près d'Yvetot à Bermonville (Terre-de-Caux) sur la route départementale 926, lundi 19 août. Une voiture et une moto sont entrées en collision faisant trois victimes, dont deux blessés graves, le conducteur du deux-roues motorisé, âgé de 43 ans, et sa passagère, une femme de 47 ans. Tous les deux ont été pris en charge par le Smur de Fécamp et le Samu d'Yvetot. La conductrice de la voiture, une femme âgée de 35 ans, a été légèrement blessée. La gendarmerie a été appelée sur place pour réguler la circulation qui s'est faite sur une seule voie le temps de l'intervention des secours.