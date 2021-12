Caen. Dernière chance pour voir les estampes XXL au MBA de Caen

Il ne reste plus que dix jours, jusqu'au 15 septembre 2019 pour voir ou revoir l'exposition " Estampes XXL " au Musée des Beaux-Arts de Caen (Calvados).

Comme chaque année, le musée met en valeur l'estampe et cette année la thématique est axée sur le gigantisme. Le but de ces expositions ? Rendre hommage aux œuvres imprimées et montrer leur potentialité artistique.

De grands noms

Sérigraphies, lithographies, linogravures ou impressions numériques, cette expo rassemble donc des estampes grand et très grand format. Défi technique et artistique, ces œuvres spectaculaires ont été réalisées par de grands noms de l'art contemporain et du pop art, tels que David Hockney et Richard Serra, Georg Baselitz et Jim Dine. Coté support, la diversité l'emporte avec des œuvres sur papier, tissu, plâtre, toile et même sur cuivre. Pour les jeunes et les étudiants, ne pas oublier que le musée est gratuit pour les moins de 26 ans.

Pratique. Exposition présentée de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h en semaine. De 11h à 18h le week-end. Musée des Beaux-arts.

