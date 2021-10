Le Havre. Le Havre : le campus s'agrandit

L'EM Normandie est actuellement à l'étroit dans ses locaux rue Richelieu, au Havre(Seine-Maritime). Elle est d'ailleurs obligée de louer des classes à l'ENSM pour pouvoir accueillir tous ses étudiants. Le nouveau bâtiment va permettre de répondre aux ambitions de l'école. Elle souhaite atteindre les 1 700 étudiants d'ici à 2021, soit 400 de plus qu'aujourd'hui. Une structure indispensable pour Jean-Guy Bernard, le Directeur général de l'EM Normandie, écoutez-le :

Un projet à 24 millions d'euros

Ce nouveau bâtiment de l'Ecole de management et de la Cité numérique coûtera 24 millions d'euros. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine Estuaire (CCI Seine Estuaire) est le principal financeur. La CCI Seine Estuaire est propriétaire de l'EM Normandie. Elle était même à l'origine de sa création. Pour les autres financeurs : la CODAH, la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime (pour la seule Cité numérique).

Une cité et une école dans un même lieu

L'EM Normandie et la Cité numérique vont se partager un même bâtiment mais elles auront chacune leur propre espace. La Cité numérique, ouverte au grand public, abritera un incubateur d'entreprise, le container de la CCI Seine Estuaire et des salles ouvertes pour les recherches numériques.

Un bâtiment en superposition

Le bâtiment en lui-même prolongera le quai Frissard, à la suite de l'ISEL. Une structure en superposition, des blocs placés les uns sur les autres. Ecoutez l'architecte Alain Marchal du cabinet Groupe6 :

Ce bâtiment de l'EM Normandie n'est pas le seul projet venant compléter l'offre du campus havrais du côté des Docks. Une cantine scolaire va s'installer sur une barge dans l'un des bassins du site, d'ici 2019. Pour l'école de commerce et la Cité numérique, les travaux vont débuter en novembre 2017 pour une ouverture prévue en septembre 2019.

Le campus havrais en quelques chiffres : 12 700 étudiants dont 2 000 sur le site Frissard – 1 université, 8 écoles et 11 laboratoires de recherche

