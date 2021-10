Le-Havre. Le Havre : le football féminin peut aider à trouver un job

La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral (Seine-Maritime) a lancé le projet Tourne-toi vers le foot féminin dans le but d'encourager les jeunes femmes à s'engager dans la pratique d'un sport mais aussi dans l'accomplissement de leur projet professionnel. Du 3 au 13 juin 2019, différentes actions leur sont proposées : rencontre avec les ambassadrices sportives de la communauté urbaine du Havre, atelier arbitrage, atelier discrimination, du coaching pour apprendre à se présenter, des simulations d'entretien, etc.

Sport et projet professionnel

Les différentes actions proposées aux 25 jeunes femmes de 16 à 25 ans visent à encourager la pratique d'un sport, de prendre confiance en soi et de faire un lien avec son projet professionnel. Pour conclure Tourne-toi vers le foot féminin, les candidates participeront à un job dating le mardi 11 juin, elles visiteront Clairefontaine le mercredi 12 juin et organiseront un tournoi de football féminin avec les salariés de la Mission Locale, les sponsors et les entreprises qui recrutaient.

