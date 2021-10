Le-Havre. Coupe du monde : une photo du Havre depuis l'espace pour l'équipe américaine !

Les joueuses américaines ont reçu des encouragements uniques à quelques heures du coup d'envoi de leur rencontre face à la Suède au stade Océane du Havre (Seine-Maritime), jeudi 20 juin 2019 ! L'astronaute américaine Anne McClain a publié sur son compte Twitter une photographie de la cité Océane prise depuis la Station spatiale internationale pour encourager ses compatriotes :

Swung by Le Havre to send our support to @USWNT at @FIFAWWC today - GO #USA! pic.twitter.com/3PbXSeduzH — Anne McClain (@AstroAnnimal) 20 juin 2019

Elle a aussi capturé une image de la Suède, clin d'oeil aux adversaires du soir :

Though mostly covered in clouds today, we were able to catch the southern coast of Sweden pic.twitter.com/F1jOUu8l90 — Anne McClain (@AstroAnnimal) 20 juin 2019

Anne McClain avait déjà posté un message pour le match des Américaines contre la Thaïlande. Elles s'étaient alors imposées 13 buts à 0 ! Puis un autre post pour la rencontre contre le Chili.

Finally made it to a @FIFAWWC in person! We are watching and cheering on the @USWNT from @Space_Station – go #USA!



📍Reims, France pic.twitter.com/eb8uP44QJl — Anne McClain (@AstroAnnimal) 11 juin 2019

Cette astronaute de 40 ans est à bord de l'ISS depuis décembre 2018 et continue de suivre les sportives de son pays. Elle a par exemple félicité les joueuses de rugby à 7 pour leur qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.