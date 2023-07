Camion cross. La 5e étape de la Coupe de France s'arrête sur le circuit de Lessay

Le public sera aux premières loges samedi 5 et dimanche 6 août, pour assister à la cinquième étape de Coupe de France de camion cross sur le circuit des Sports mécaniques de la ville de Lessay, dans la Manche.

La cinquième étape de la Coupe de France de camion cross s'arrête sur le circuit de Lessay

D'une distance de neuf cents mètres et d'une largeur minimum de douze mètres, ce circuit répond donc aux critères de la Fédération française du sport automobile (FFSA) et est homologué pour accueillir une telle épreuve. Ce circuit connu pour accueillir le rallycross chaque année, qui fédère un large public, possède un tour alternatif apprécié des pilotes et spectateurs car il permet de créer du suspense lors de la course.

Parmi les trois catégories représentées lors de cette épreuve, le public découvrira les "Légers", "Cross" et "Super Cross". En dehors des courses, il sera possible d'admirer une exposition de camions d'exception, sans oublier le défilé dans les rues de Lessay le samedi à 18 heures.

Buvettes et petite restauration sur place. Plus d'informations sur www.camioncross.com.