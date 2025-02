Orne. Une bière de près de deux siècles à nouveau brassée

"L'idée n'est pas de créer une bière", souligne d'entrée le frère Thomas, père-abbé de l'Abbaye de la Trappe. Les moines de Soligny-la-Trappe ont retrouvé dans les archives de l'abbaye une recette de bière datant de 1846. N'ayant pas les compétences brassicoles nécessaires, ils se sont tournés vers la brasserie La Vertueuse, basée à La Chapelle-Montligeon, pour la production de la future "Grande Trappe".

Les moines de l'abbaye de la Trappe étaient à la brasserie la Vertueuse pour finaliser leur projet de relancer une bière de près de deux siècles.

"Une recette comme sortie du grimoire"

"C'est à la fois un défi et une fierté", confie Christophe Haye, qui dirige avec sa femme Céline cette brasserie artisanale bio qui fête ses neuf ans en 2025. "Frère Thomas est arrivé avec cette recette écrite comme si on l'avait sortie du grimoire, avec cette écriture illisible pour moi", se souvient-il.

• A lire aussi. [Dossier] Orne. Patrimoine : l'abbaye de la Trappe, entre restauration et révolution

Malgré l'évolution des techniques de brassage, le couple souhaite s'approcher le plus possible de la bière authentique. Ainsi, l'eau utilisée pour la production de la "Grande Trappe" est issue de la source qui coule à l'abbaye, pour laquelle des pèlerins se déplacent. Le brassage va être lancé dans les prochains jours, pour une commercialisation au printemps.

Les trappistes brassaient déjà au XVIIe siècle

La recette de 1846 découle d'une longue histoire dans le Perche. "A partir du milieu du XVIIe siècle, on a brassé à l'abbaye de la Trappe, rappelle frère Thomas. Quand l'abbé de Rancé arrive à l'abbaye de la Trappe, les frères boivent du mauvais cidre et il se rend compte que c'est mauvais pour leur santé. Donc il fait arrêter le cidre et crée une brasserie", explique-t-il, situant les faits vers 1670.

La brasserie se poursuit jusqu'à la Révolution, lorsque les moines sont dispersés. Avant de reprendre le brassage à la Trappe dans les années 1830, "un groupe s'en va pour fonder des monastères notamment en Belgique, selon le père-abbé. La belle histoire, c'est que les bières belges viennent toutes de l'abbaye de la Trappe", sourit-il.