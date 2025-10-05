En ce moment The Door Teddy SWIMS
[Vidéo] Le Havre. Des chariots porte-conteneurs 100% électriques, une première sur le port

Economie. La société Arnal, spécialisée dans le stockage et la réparation des conteneurs vides, utilise depuis plusieurs mois des chariots 100% électriques sur son dépôt du Havre. Un pas de plus vers la décarbonation du secteur portuaire.

Publié le 05/10/2025 à 14h45 - Par Célia Caradec
La société a choisi les modèles de deux constructeurs différents, Kalmar et CVS Ferrari. - Célia Caradec

Ils ressemblent en tout point aux chariots classiques… Sauf qu'ils ne consomment pas un seul litre de gasoil. Sur le dépôt d'Arnal, sur la zone industrialo-portuaire du Havre, deux chariots porte-conteneurs 100% électriques ont fait leur apparition, ces derniers mois. Ils permettent de réduire la consommation de carburant thermique et donc les émissions de CO2.

20% plus cher

Ces engins, fabriqués par deux constructeurs différents, servent à manutentionner les conteneurs vides sur ce dépôt, qui peut stocker jusqu'à 21 000 "boîtes". "Ce sont les premiers du genre en France, et il n'y a que quelques modèles en Europe", précise Denis Cart-Lamy, directeur commercial d'Arnal. "Pour l'instant, c'est un gros investissement, mais on entend tirer la profession vers un modèle un peu plus vertueux."

Denis Cart-Lamy

En prenant en compte le prix d'achat, l'assurance, la maintenance (moins lourde que sur un chariot classique) et les économies de carburant, Arnal estime le surcoût à 20%, par rapport à un modèle classique. "Mais je suis convaincu que cela fera la différence, à terme, poursuit Denis Cart-Lamy, nos clients sont les grandes compagnies maritimes qui sont, comme nous, exposées au bilan carbone, et ont besoin d'avoir des fournisseurs qui travaillent sur la transition écologique."

"Le défi, c'était de trouver des batteries et des moteurs pour faire fonctionner une machine d'un poids important, relate Hervé Hélluin, responsable chez Kalmar, l'un des constructeurs, cela a nécessité huit à dix ans de recherches." Chez Arnal, sa machine peut être utilisée pendant sept heures d'affilée, mais 15 minutes de recharge suffisent à récupérer 25 à 30% de l'énergie. CVS Ferrari, le second constructeur, a lui conçu un chariot capable de recycler une partie de l'énergie en fonctionnement.

Denis Cart-Lamy

A horizon 2030, Arnal ambitionne d'avoir électrifié 12% de sa flotte de chariots porte-conteneurs vides.

Ces chariots ne sont propulsés qu'à l'électricité. - Célia Caradec

Ces chariots ne sont propulsés qu'à l'électricité. - Célia Caradec

