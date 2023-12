Bayeux. Retour du spectacle son et lumière dans la cathédrale : "C'est une sorte de luminothérapie"

Les Bayeusains ont été privés de spectacle d'hiver l'an passé, au sein de la cathédrale. "On voulait se réinventer mais l'appel d'offres n'a pas donné de société à retenir. Donc plutôt que de faire quelque chose de moins bien, on a souhaité faire l'impasse", explique Loïc Jamin, président de l'office de tourisme de Bayeux Intercom. Bonne nouvelle, cette année, une société a bien obtenu les faveurs des décideurs, et la cathédrale de Guillaume sera à nouveau le théâtre d'un spectacle.

Treize soirées au programme

Intitulé Le merveilleux voyage, il invite les visiteurs "à travers l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique", sur les traces du monde médiéval. "Il y a toute une scénographie, de la lumière, et aussi du son. On va raconter une histoire, en mettant en lumière la cathédrale, y compris les voûtes et la nef", poursuit Loïc Jamin. Le coup d'envoi est donné le mercredi 20 décembre, dès 18 heures. "Je pense que ce sera merveilleux, en tout cas, c'est l'intention."

Loïc Jamin Impossible de lire le son.

Un spectacle à la destination des touristes, pour dynamiser cette saison hivernale dans le Bessin, mais aussi des locaux. "C'est un moment de partage en famille, venir passer un moment dans la cathédrale et y vivre une sorte de luminothérapie". De la lumière, mais dans le respect de la planète. "La société travaille avec des lampes économes, et mène un combat national sur l'économie d'énergie".

Au total, treize soirées illuminées sont au programme, avec à chaque fois cinq représentations, chacune durant presque vingt minutes. L'accès est gratuit, sans réservation, avec tout de même une jauge de 300 personnes au maximum.

Spectacle du 20 décembre au 6 janvier, tous les jours sauf les 22, 24, 25 et 31 décembre, et le 1er janvier. Séances à 18h, 18h30, 19h, 19h30 et 20h.