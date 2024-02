Télévision. "Meurtres à Bayeux" : la date de diffusion de la série sur France 3 désormais connue

Comme souvent, notre belle Normandie a encore servi de décor pour le tournage d'une série. Après la série événement De Grâce, une fiction magistrale qui met en scène une famille qui se déchire sur fond de trafic de drogue sur les docks du Havre, c'est au tour de France 3 de s'établir à Bayeux.

Cette fois-ci, la série a été tournée dans la cathédrale, au sein du Conservatoire de la Dentelle, au Musée de la Tapisserie de Bayeux et dans les rues de la cité. La Ville avait facilité le travail des équipes avec la mise à disposition de locaux pour le tournage à l'instar de l'ancienne école Alain-Chartier, qui avait été transformée en commissariat de police.

Le premier épisode sera diffusé ce samedi 24 février. On y retrouve Sara Mortensen, Eglantine Eméyé et Idir Chender, entre autres, dans une intrigue haletante : le corps de John Dewish, un lord anglais, est retrouvé dans la campagne entourant Bayeux, une flèche dans l'œil. La capitaine Clara Leprince, enceinte de 7 mois, est chargée de l'enquête aux côtés du lieutenant Vincent Clerc. Elle ne tarde pas à découvrir que la victime était liée à plus d'un titre à la célèbre Tapisserie de Bayeux, laquelle suscite passion et convoitise. Lors de son enquête, Clara doit se confronter à sa sœur et replonger dans son passé… Un passé douloureux lui aussi lié à la Tapisserie.