Bayeux. Tournage d'un téléfilm : la circulation perturbée au mois de mars

Silence, ça tourne ! Les équipes du téléfilm Meurtre à Bayeux, diffusé sur France 3, investissent la ville à partir de ce jeudi 9 mars. Des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir.

Jeudi 9 mars, des interruptions ponctuelles de la circulation sont prévues vers la cathédrale.

Mardi 14 et mercredi 15 mars, la circulation sera bloquée de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 21 heures au niveau de la rue du Docteur-Michel : des déviations seront mises en place. Le stationnement, lui, sera impossible du 1 au 5 impasse du Stade et du 27 au 33 rue du Docteur-Michel du lundi 13 mars 21 heures au mercredi 15 mars 20 heures.

Jeudi 16 mars, des restrictions de circulation toucheront la rue du Bienvenu, le Conservatoire de la dentelle et le début de la rue des Chanoines.

Du mercredi 29 mars au mercredi 5 avril, la circulation sera interrompue rue Saint-Patrice le temps des prises de vues. Des places de stationnement seront neutralisées devant le 69 rue Saint-Patrice du mardi 28 mars 12 heures au mercredi 29 mars 19 heures et du mardi 4 avril 12 heures au mercredi 5 avril 20 heures.