Bayeux. La tapisserie de Bayeux apprend deux nouvelles langues

Pour cette nouvelle saison estivale, la tapisserie de Bayeux (Calvados), se met à parler… Portugais et Polonais! Profitant d'un renouvellement de l'équipement, les audioguides ont appris deux nouvelles langues qui s'ajoutent ainsi aux 14 qu'ils parlaient déjà.

70 % de Polonais en plus en 2017

"Nous avions des clientèles en émergence ces dernières années, explique Loïc Jamin, adjoint au maire en charge du tourisme et des musées. En 2016, on comptait par exemple à peu près un millier de visiteurs portugais ou brésiliens, et sur les premiers mois de 2017 nous comptons déjà une croissance de 25 % de ce public. S'agissant de la clientèle polonaise, on avait 650 - 700 visiteurs en 2016 et dans les premiers mois de 2017 on a vu une croissance de plus de 70 %."

Il semblerait donc que la tapisserie ait visé juste. C'est d'ailleurs un choix mûrement réfléchi qui a fait pencher le coeur des gérants en faveur de ces deux langues. "Nous avons été convaincus en mars quand nous avons accueilli le salon rendez-vous en France, les tour-opérateurs nous ont définitivement assuré qu'il fallait aller vers ces deux langues", raconte l'élu.

Après le Français, l'Anglais, l'Allemand, l'Espagnol, l'Italien, le Néerlandais, le Russe, le Japonais, le Chinois, l'Hébreu, le Suédois, le Danois ou encore le Norvégien et le Tchèque, Loïc Jamin espère ni plus ni moins "couvrir la planète Terre" depuis la tapisserie de Bayeux. Avec ces deux nouvelles langues, il assure en tout cas répondre à "98 % des demandes de la clientèle."

