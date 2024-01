Le Havre. La série noire De Grâce arrive sur Arte : dockers, port et famille tourmentée

Ce sont des images, celles des porte-conteneurs qui vont et qui viennent, celles de la sublime église Saint-Joseph. Et c'est une voix, celle d'Olivier Gourmet qui incarne Pierre Leprieur, docker et syndicaliste respecté, né au Havre, "avec du pétrole et du sel dans le sang". Les premières minutes de la série De Grâce, diffusée prochainement sur Arte, emportent immédiatement le spectateur dans un univers sombre, imaginé par le Havrais Baptiste Fillon et par Maxime Crupaux.

Les deux scénaristes travaillent depuis 2015 sur cette tragédie familiale sous fond de trafic de drogue et de secrets trop longtemps conservés. Les équipes du réalisateur Vincent Maël Cardona ont posé leurs caméras pendant trente-cinq jours au Havre, à l'été 2022, notamment sur le boulevard Leningrad, le quai Georges V ou le quartier de Caucriauville, qui apparaissent dans le premier épisode. La piscine du Club nautique havrais a également été utilisée. Les scènes portuaires ont quant à elles été tournées à Anvers, en Belgique.

Panayotis Pascot et Gringe au casting

Outre le patriarche incarné par Olivier Gourmet, les comédiens Panayotis Pascot, Pierre Lottin ou Margot Bancilhon forment le clan Leprieur. Cette dernière, qui incarne la fille du docker, a décroché le prix de la meilleure actrice pour ce rôle lors du festival Séries Mania, une référence en matière de séries. Au casting figurent aussi le réalisateur cauchois Xavier Beauvois, en patron du syndicat des dockers, Gringe en commissaire de police ou encore Philippe Rebbot, déjà venu tourner au Havre pour Marie-Line et son juge. L'œil avisé repérera parmi les figurants du premier épisode le rappeur havrais Pirate, dont un des morceaux apparaît dans la bande originale.

Margot Bancilhon, qui incarne la fille d'un docker devenue avocate, a été récompensée pour son rôle dans De Grâce. - Alexandra Fleurantin

La série en six épisodes, produite par Ego Productions, Savage Films et Arte France, sera disponible gratuitement dès le mercredi 31 janvier sur arte.tv et diffusée sur la chaîne les jeudis 8 et 15 février à 20h55.