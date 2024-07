Orages. Trois départements normands basculent en vigilance orange

Trois départements normands (Seine-Maritime, Eure et Orne) étaient jusqu'ici en vigilance jaune. Météo France a réévalué l'alerte et a placé les trois territoires en vigilance orange à partir de 16h, mercredi 31 juillet. L'épisode devrait prendre fin en seconde partie de nuit de mercredi à jeudi 1er août. Météo France évoque notamment un risque de grêle et une forte activité électrique, ainsi que des rafales de vent prévues entre 70 et 90km/h. Les précipitations attendues pourraient entraîner un cumul de pluie de 20 à 40mm, voire localement 70mm sur l'ensemble de l'épisode.