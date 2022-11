Bonne table à Rouen. La street food coréenne à l'honneur au Corn dog

Ouvert il y a plus d'un an à Rouen, le restaurant Corn dog attire les amateurs de street food coréenne. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, les "corn dog" font fureur. Il s'agit la plupart du temps d'une saucisse de porc enrobée d'une pâte à beignet recouverte de chapelure. Il existe aussi une variante avec de la mozzarella et même une version mixte composée d'une partie à la saucisse et l'autre à la mozzarella.

La cuisine coréenne à l'honneur

Passé la porte du restaurant, la décoration y est épuré. Les murs sont de couleur rose nacré et des photos de corn dog encadrées sont accrochées. Les tables en bois apportent de la chaleur au lieu, et les chaises roses et blanches de la modernité. Au menu, des corn dogs, du bibimpap, un plat à base de riz, de bœuf, de légumes, d'un œuf sur le plat souvent recouvert de graines de sésame, et du tteokbokki, un plat épicé réalisé avec des pâtes de riz épaisses et une sauce épicée. Lors de ma venue, j'opte pour le fameux corn dog à la saucisse, au prix de 3,50 €. La pâte à beignet est aérienne et la chapelure, croustillante. Le petit plus : les corn dogs sont cuits à la minute. Je poursuis mon repas avec des nouilles sautées au poulet accompagnées de poivrons rouges, verts ainsi que des oignons et de l'ail pour 11,90 €.

Nouilles sautées et corn dog à la saucisse.

L'ambiance est chaleureuse et familiale, tout comme les gérants. "J'ai commencé sur le marché et j'ai décidé d'ouvrir mon propre restaurant", raconte Uuriintuya Eldev-Ochir. Avec son mari Nomin-Erdene Erdene, elle ouvre alors Corn dog à Rouen, un restaurant de street food coréenne. "J'en vendais déjà place Saint-Marc à Rouen et ça marchait bien." Le nom de l'établissement fait référence à cette spécialité coréenne. "La plupart des clients en commandent régulièrement." Une adresse gourmande, avec en prime de la musique en fond sonore et un bon rapport qualité prix.

Pratique. Corn dog, ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 21h. Tel : 02 78 26 03 74.