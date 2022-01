Les Pompiers Humanitaires de Normandie en mission à Madagascar

Saisir son téléphone et composer le 18, numéro des pompiers, en cas d'urgence : un réflexe qui tombe sous le sens en France... Mais qui n'est pas si évident dans certains pays d'Afrique, où les secours ne sont pas encore très développés.

C'est le cas à Madagascar, un pays qui reçoit l'aide des Pompiers Humanitaires de Normandie, basés à Cherbourg, depuis déjà 3 ans. Lors d'une première mission, l'an dernier, les Normands avaient formé 43 hommes et femmes aux premiers secours et à la lute contre les incendies.

Deux villages sauvés des flammes

4 pompiers volontaires et professionnels et 3 accompagnateurs sont repartis mard 1er octobre de Cherbourg, pour poursuivre la formation qui a déjà porté ses fruits. "Depuis notre départ, nous savons qu'ils ont évité la destruction de deux villages par le feu. Ils ont aussi secouru des personnes tombées dans le fleuve" précise Franck Hello, coordinateur de la mission.

Sécuriser les abords du fleuve, c'est l'une des tâches qui attend les pompiers de Normandie pendant ces 10 jours à Ambanja, au nord de Madagascar. Un conteneur doit aussi arriver sur place, avec du matériel pour l'hôpital de la ville.

BONUS AUDIO : Franck Hello, pompier volontaire et coordinateur de la mission