La Caennaise de la semaine. Clémence Hébert est sommelière : "Il y a une culture des bons produits à Caen"

Clémence Hébert travaille dans la restauration depuis six ans. Elle est barmaid et sommelière chez Paulette à Caen depuis la mi-avril, mais connaît la ville depuis bien plus longtemps et s'y plaît particulièrement.

Vous avez toujours vécu à Caen ?

"Je suis née à Coutances dans la Manche, mais j'ai étudié l'hôtellerie-restauration à Ifs près de Caen. J'ai aussi vécu pour mes études à Saumur, Toulon et Bordeaux, mais j'ai toujours voulu revenir à Caen, et c'est ici que j'aimerais ouvrir un jour mon propre restaurant."

Est-ce une ville gastronomique ?

"Oui, carrément ! Il y a une vraie culture des bons produits, et de plus en plus de petits restaurants et bars qui ouvrent. En tant que sommelière, je trouve aussi que c'est une ville de vin, il y a beaucoup de restaurants avec de jolies cartes. Et puis on n'oublie pas nos racines, avec le cidre et calvados que l'on peut boire à la pression en terrasse, c'est vraiment sympa !"

Que pensez-vous des Caennais ?

"Je les trouve souriants et agréables. Je travaille rue Saint-Sauveur, avec une clientèle entre 25 et 30 ans en général, tout le monde est très facile d'accès, et on peut discuter avec les gens très facilement, c'est agréable. C'est parce que Caen est notamment une ville à taille humaine, je pense."

Quelques recommandations culinaires ?

"Mon lieu préféré, c'est le marché du dimanche sur le port. On y trouve de tout pour faire ses courses, ou pour manger sur le pouce un banh mi [sandwich vietnamien] ou un couscous. Le restaurant Tuyet près de l'Hôtel du Dauphin est vraiment très bon, et ma dernière découverte, c'est le restaurant Eleene."