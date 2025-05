Affaire Wondermum. DC Comics relance l'offensive contre la fondatrice caennaise, Lise Sobéron

Après avoir demandé à l'entreprise WonderMum de retirer son nom, son logo et sa charte graphique, DC Comics persiste. Malgré le refus de Lise Sobéron, fondatrice de l'application qui vise à créer du lien entre parents, l'affaire se poursuit.

Une héroïne trop ressemblante

Pour rappel, le 1er avril, Lise Sobéron avait reçu un courrier venu des Etats-Unis lui reprochant une trop grande ressemblance entre le nom de son entreprise et celui de la célèbre Wonder Woman, propriété de DC Comics, maison-mère de super-héros comme Batman ou Superman. Elle leur avait alors répondu qu'il n'en était rien.

"Ils avaient jusqu'à mi-mai pour répondre, et nous avons effectivement reçu un courrier la semaine dernière", explique-t-elle. Cette fois, les reproches vont plus loin : DC Comics estime que les personnages de l'univers WonderMum, notamment la mère dessinée par la célèbre illustratrice Margaux Motin, feraient référence à Wonder Woman. Ce qui pose problème ? La posture dite "héroïque" du personnage. "Elle est simplement assise sur les genoux de son conjoint et forme un cœur avec les mains. On ne parle pas d'une super-héroïne, mais d'une maman heureuse d'être avec sa famille", insiste Lise Sobéron.

Une affaire à suivre

A la réception du courrier, la fondatrice ne cache pas sa colère : "Pour moi, ça reste une mauvaise blague… sauf que ce n'en est toujours pas une." Elle a désormais jusqu'à juillet pour répondre officiellement. "Ma position reste la même : je ne fais pas référence à Wonder Woman, et je ne souhaite ni changer de nom, ni de logo", affirme-t-elle.

Face au géant DC Comics, Lise Sobéron n'est pas seule. Plusieurs personnes lui ont proposé de lancer une cagnotte pour financer les frais d'avocat. Elle préfère encourager le soutien autrement : en achetant les produits WonderMum – t-shirts et casquettes – disponibles notamment dans le pop-up éphémère actuellement installé jusqu'au 24 mai aux Rives de l'Orne.