Hors Normandie. Wonder Woman, un film assez scolaire

Aujourd'hui je vous parle du film Wonder Woman avec Gal Gadot et Chris Pine.

C'est un nouveau personnage de la future Justice League que nous propose de découvrir DC comics. Après une apparition dans Batman vs. Superman, Diana a son propre film où le grand public peut découvrir ses origines.

La fière Amazone décide de quitter son île isolée pour aider le monde des humains en pleine 1ère guerre mondiale. C'est ainsi que nous apprenons que les Allemands utilisent du gaz moutarde et autres " réjouissances " à cause de l'influence du Dieu de la Guerre, Arès, bien décidé à se venger et faire un maximum de victimes humaines.

Je n'ai pour ma part pas tellement aimé ce " grand vilain ", quand bien même il s'agit d'un dieu réincarné. Pas très charismatique, pas si puissant, le dieu Arès n'est finalement pas très impressionnant. La bataille finale n'a rien d'inoubliable, l'action n'en met pas plein les yeux. Les ralentis, c'est sympa, mais ne faire que ça, c'est plutôt rébarbatif. J'ai préféré l'action sur les lignes de front, avec les soldats.

Concernant l'histoire, tout ce qui a trait à la guerre est assez intéressant, mais malheureusement c'est fait de manière très linéaire et il y a au bout du compte peu de surprises. Je ne suis pas la seule à avoir pu prédire une très grosse partie de l'histoire, sans faculté de voyance. La touche romantique est complètement ratée avec une histoire amoureuse vide et sans intérêt.

Le thème musical de Wonder Woman, déjà révélé dans Batman vs. Superman est évidemment de retour dans ce film et il est toujours aussi sympa, même si finalement peu utilisé. C'est pourtant la seule musique marquante, c'est dommage.

Il y a néanmoins des points positifs à relever dans ce film, en premier lieu l'actrice. Je pense que Gal Godot est bien dans ce rôle, avec un mélange de naïveté pour la découverte d'un nouveau monde et une détermination de guerrière. J'ai aimé aussi son " costume ", légèrement relooké pour paraître plus moderne. Les effets pour ses " pouvoirs " de combat sont bien faits aussi, comme ses protections de bras ou son lasso.

Wonder Woman est un film de super-héros mettant pour la première fois une femme en rôle principal. Mais ce film ne marquera pas pour autant le genre avec une histoire assez plate et de l'action standard. Seul le personnage en lui-même s'en sort, avec un espoir pour que " Justice League " la fasse apparaître sous un meilleur jour. Wonder woman, c'est en ce moment au cinéma.

