CINEMA Batman V Superman : l'aube de la justice, le flop

Aujourd'hui, je vous parle d'un film de super-héros tiré, une fois n'est pas coutume de l'univers DC comics, avec Henry Cavill, Ben Affleck et Jesse Eisenberg.

J'annonce la couleur dès à présent : quelle déception ! N'est pas Christopher Nolan voire Marvel qui veut ! Zack Snyder, le réalisateur n'est pourtant pas le premier venu, loin de là, mais la copie qu'il nous a rendue est à revoir. Le film commence avec énormément d'effets dans l'image. J'ai senti qu'il voulait imposer sa patte visuelle dès l'entrée en matière mais cela donne un rendu très sombre et un peu brouillon. D'ailleurs, brouillon, c'est un peu le résumé du film. Les enchaînements entre les scènes ne sont pas bien gérés, le spectateur est souvent catapulté d'un événement à un autre sans toujours une logique. Plusieurs incohérences scénaristiques sont aussi utilisées, je ne peux pas les décrire ici sous peine de dévoiler une partie du film. La plus grosse a lieu pendant le combat final.



Au niveau du jeu d'acteurs, Ben Affleck reprend à mon sesn très bien le rôle de Batman. D'ailleurs c'est plutôt Bruce Wayne qui est bien mis en avant dans ce film. Et le rôle lui va à merveille. Concernant le costume, j'ai toujours trouvé que le modificateur de voix utilisé par Chritian Bale dans la trilogie de Christopher Nolan était ridicule et lui faisait une voix caverneuse risible. Ici, le grave est bien maîtrisé et parfait . Henry Cavill reprend son rôle initié dans Man of Steel, un Kryptonien partagé sur son rôle de sauveur de l'humanité. Le rôle de Lex Luthor, le méchant du film m'a posé bien plus de problème. Son personnage est clairement fou (même s'il possède un génie maléfique élaboré) alors que la mythologie des Comics en fait plutôt une personne assez « neutre-mauvais » et réfléchie. Jesse Eisenberg essaie de composer au mieux avec son rôle mais le problème vient de l'écriture et non du jeu.

Je vous parlais tout à l'heure des enchaînements assez malvenus, le plus frappant est l'utilisation de rêves. A plusieurs (et trop nombreuses!!) reprises, nous assistons à des passages oniriques sans toujours savoir si c'est fantasmagorique ou dans la continuité du film. Ces scènes sont assez mauvaises en général et cassent le rythme du film. De toute façon, il est bien trop long pour avoir un rythme percutant. Finalement pas tant de combats que ça, des affrontements expédiés... la confrontation Batman-Superman est loin d'être épique comme on avait pu l'espérer. Il faut dire que le problème vient bien en amont : la raison de leurs différends. Elle est par trop alambiquée et ne tient pas vraiment la route. Qu'ils ne s'apprécient pas pour diverses raisons est une chose, qu'ils veulent s’entre-tuer pour cela est en une autre !

Le côté sympa du film, mais qui à mon sens a été sous-exploité, est la vindicte humaine contre Superman. Je suis persuadée que si tout cela était vrai, une partie non négligeable de la population souhaiterait son départ, car après tout il « n'est pas comme nous » et vient d'ailleurs, cet alien auquel on n'a rien demandé. Il serait aussi légitime de se demander si cet homme indestructible et surpuissant a le droit de faire autant de dégâts matériels sans devoir rendre des comptes.

Terminons par les « révélations » du film, qui, tels des phares dans la nuit, nous somment de noter dans nos agendas que d'autres films avec d'autres super-héros de l'univers sont en préparation et qu'il faudra aller voir ces films au cinéma. La façon de nous les présenter fait clairement publicité et manque de subtilité. Cela tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.

Terminons par la musique : tout comme la rélaisation, elle en fait des tonnes ! C'est pompeux au possible et essaie de créer artificiellement des tensions. J'ai connu Hans Zimmer plus inspirée ! Le seul passage sympa est le thème de Wonder Woman...

Batman v Superman : l'aube de la justice est donc un film qui a vu trop grand et se prend les pieds dans ses capes. Pompeux, il se prend trop au sérieux et le mélange ne prend pas. Individuellement les héros sont plutôt intéressants mais ensemble, aucune alchimie. On se prend à espérer que la fin arrive vite pour pouvoir quitter la salle. Allez, espérons que Marvel fasse mieux avec son Civil War dans un mois !