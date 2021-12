Hors Normandie. Justice league, un film de super-héros très moyen

Aujourd'hui, je vous parle du film Justice League de Zack Snyder, avec Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams et Jason Momoa.

Ce film est le pendant des Avengers de Marvel: une réunion de super-héros pour affronter une menace terrifiante qui concerne la Terre entière. Deux de ces héros ont eu droit à un film: Batman et Wonder Woman. Nous découvrons donc ici Flash, Aquaman et Cyborg. Si les deux premiers sont relativement connus grâce à des séries ou aux comics, le dernier aurait mérité une présentation bien plus correcte que celle qui nous est présentée. J'ai trouvé la présentation bâclée et peu détaillée, on ne comprend pas bien ses pouvoirs ni d'où il les tire avec ce film.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qui m'a gênée. J'ai trouvé l'équipe faite de bric et de broc, il n'y a pas vraiment de cohésion entre les personnages durant une grande partie du film. Et puis surtout, j'ai détesté le traitement du personnage de Flash. Les précédents films DC comics ayant été particulièrement décriés, y compris par moi, j'ai l'impression que les studios ont voulu faire des ajustements, mais d'une façon tellement artificielle que ça donne un rendu à côté de la plaque. Flash est censé être le trublion du groupe, l'atout humour du film. Mais franchement il n'est pas drôle! Ses mimiques grossières et ses blagues de timides/groupies des super-héros desservent complètement le film.

Il aurait été préférable d'en faire moins, quitte à faire un film qui se prend trop au sérieux, comme les précédents.

Concernant les scènes d'action, j'ai trouvé que Justice League s'en sortait bien, les combats sont assez agréables à regarder et bien filmés. C'est d'ailleurs pour moi un des points forts du film.

Ce qui n'est pas vraiment le cas du grand méchant, qui sort de nulle part et qui est assez plat au final.

Justice League est un film qui ne fait pas vibrer. Un humour ras des pâquerettes, des personnages qui ont du mal à s'assembler contre un méchant relativement fade, voici le cocktail de ce film de super-héros, heureusement accompagné de bonnes scènes d'action. C'est en ce moment au cinéma.

