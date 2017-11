Thor : Ragnarok, le meilleur de la saga

Découvrez la critique du film "Thor : Ragnarok" avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Cate Blanchett.

Aujourd'hui je vous parle de Thor : Ragnarok, avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Cate Blanchett.

Thor : Ragnarok est le 3ème film de la saga Thor, le premier sans Natalie Portman. A la fin du 2ème volet, on avait laissé Loki berner son frère Thor en se faisant passer pour son père Odin, disparu mystérieusement.

Ici, les 2 frères sont toujours au centre du film, mais on ne s'intéresse plus à la Terre. C'est Asgard qui est en danger et qu'il va falloir protéger ! Cela n'empêchera pas les voyages interstellaires et la découverte de nouveaux paysages.

La première scène est une scène d'action avec un combat de Thor contre une menace d'Asgard. Beaucoup de désinvolture de la part du Dieu et de piques humoristiques contre ce méchant. Ca ne vous rappelle pas le style d'un autre héros Marvel ? Starlord, des gardiens de la galaxie, ça vous parle ? J'ai eu la désagréable impression de voir un copier-coller de ce personnage sur Thor.

Alors comprenez bien que je suis la première fan des Gardiens de la Galaxie et que l'humour des films Marvel me plaît beaucoup, mais là c'est pour moi un faux-pas . Jusqu'ici, chaque film avait son identité entre le cynisme d'un Iron Man, la droiture d'un Captain America ou encore la cool-attitude d'un Ant-Man. Je suis donc navrée de voir qu'ils se soient senti obligés de s'auto-copier pour avoir du succès. Quelquefois, l'humour en est même grotesque à trop vouloir en faire.

Heureusement, le film n'est pas uniquement une comédie, c'est aussi un film de super-héros donc d'action. Et là je me suis plutôt régalée, les combats étaient intéressants, celui dans l'arène contre Hulk a comblé mes attentes.

Concernant l'histoire, elle avance parfois un peu vite, ne permettant pas toujours de mesurer les enjeux, mais j'ai aimé le travail sur les personnages. J'ai eu l'impression de plus faire connaissance avec eux dans cet opus que dans les deux premiers réunis.

Thor : Ragnarok est le meilleur film de la saga, et il était temps car les deux premiers sont moyens. Un film à l'action sympathique et à l'intrigue classique, mais avec un humour qui veut en faire trop. Thor : Ragnarok, c'est à voir en ce moment au cinéma.

